Caterina (Les Reines du shopping), transformée par la chirurgie ? La vérité sur ses opérations

Caterina fait sensation dans Les Reines du shopping (M6) depuis lundi 19 octobre 2020. Avec ses concurrentes Mélanie, Fiona, Vinnye et Alexandra, elle tente de relever le défi de Cristina Cordula. Pour cette spéciale "Belles avec des formes", elles ont pour mission de proposer un look dans le thème "chic avec une pièce fluide". Mais la belle Caterina est-elle 100% naturelle ? Sur les réseaux sociaux, elle évoque son recours à la chirurgie esthétique.

Mardi 20 octobre 2020, en story sur Instagram, la belle blonde de 27 ans présentée comme professeur de piano et chanteuse a répondu aux interrogations de ses followers. Et ils étaient nombreux à se demander si elle était refaite. "Il y a un truc qui m'énerve vraiment. En fait j'ai regardé un petit peu les commentaires, lance-t-elle d'abord. En général c'est que du positif, mais il y a aussi des commentaires du style : 'Elle est belle mais c'est parce qu'elle est refaite'. Je ne suis pas du tout refaite, mais pas du tout du tout du tout."

Caterina, ex-complexée : "J'ai refait mes lèvres"

Et celle qui a fricoté avec Mujdat Saglam, l'ex-compagnon de Milla Jasmine, de nuancer ses propos : "Si j'avais refait quoi que ce soit, je l'assumerais. Comme le fait que j'ai touché à mes lèvres. J'ai refait mes lèvres mais basta. Je n'ai pas refait mon nez ni mes seins ni mes fesses. Je n'ai pas non plus fait de botox, il faut arrêter quoi, vous êtes chiantes !"

Ses injections aux lèvres, elle en avait déjà parlé en novembre 2019 sur sa chaîne YouTube. "J'étais une grosse complexée jusqu'à l'âge de 22, 23 ans, avait-elle déclaré. Je n'ai pas fait beaucoup de chirurgie esthétique, voire pas du tout. Je suis contre la chirurgie esthétique. J'avais un complexe, c'était mes 'jolies lèvres en forme de coeur' comme on me l'a dit, mais assez fines. Moi j'ai toujours aimé les lèvres de Scarlett Johansson. Elle a beaucoup de charme, j'aimais trop son jeu de lèvres. Je me suis dit pourquoi pas tester, pourquoi pas tenter."

Finalement, le résultat n'a pas plu à Caterina... "Je vais vous dire la vérité, j'ai regretté. Ça me fait un visage plus gros. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes vraies lèvres", avait-elle lancé.

Toute la lumière sur le rapport de Caterina à la chirurgie esthétique est maintenant faite !

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 17h25 sur M6 afin de suivre Les Reines du shopping.