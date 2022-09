Caterina Murano : Qui est Edouard Rigaud son séduisant et important compagnon ?

Héroïne de la mini-série La maison d'en face, Caterina Murano apparaît, à l'écran, auprès de Thierry Neuvic sur M6. Dans la vraie vie, en revanche, la comédienne italienne n'est pas du tout en couple avec un collègue de la sphère médiatique. L'homme qui partage sa vie mène un quotidien loin du glamour et des paillettes puisqu'il est avocat, spécialiste des contentieux droit commercial et droit immobilier, droit pénal - il travaille chez IndépendantER Avocat depuis plus de 3 ans. Le nom de l'heureux élu ? Edouard Rigaud.

Ils sont relativement discrets à propos de leur relation sentimentale et pourtant. À quelques reprises, Caterina Murano s'est affichée, avec joie, au bras de son compagnon. On a déjà aperçu Edouard Rigaud lors d'une soirée organisée pour les sept ans du Bus Palladium, à Paris, ou encore à un dîner de gala de l'association AEM - Un Avenir pour les Enfants du Monde - au bénéfice des enfants du Rwanda, récemment aux 50 ans de la Fondation Claude Pompidou à l'Hôtel Marcel Dassault. Quand il quitte ces quelques évènements mondains, Edouard Rigaud retourne à des problématiques plus terre-à-terre. Diplômé de l'université de Limoges et de la Birmingham University School of Law, il a travaillé pour le Cabinet PHL, pour Me Carlo Alberto Brusa et SCP Urbino.

Fais ce que tu peux, mais surtout fais un bébé !

On sait très peu de choses, finalement, à propos de la vie privée de Caterina Murano. En couple, auparavant, avec le joueur de rugby Pierre Rabadan, elle vivrait aujourd'hui avec son nouvel amoureux dans le quartier de Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. Ont-il organisé, depuis tous ces mois de secret, un mariage discret ? Ont-ils accueilli un enfant ? En 2016, l'actrice de 45 ans évoquait sans tabou son envie de fonder une famille. "Même ma mère m'a dit dernièrement : 'Bon, fais ce que tu peux, mais surtout fais un bébé !', racontait-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Je veux qu'il ait un père. Peu importe que l'on reste ensemble ou pas par la suite, mais qu'au moins mon enfant puisse grandir avec une présence, une image paternelle..."