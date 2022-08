Catherine Deneuve : Visite de son incroyable château où elle recevait famille et amis !

C'est un lieu en pleine verdure, un domaine hors du temps idéal pour se couper de la frénésie parisienne et d'une carrière incroyable... Pendant plus de 35 ans, le château de Primard a longtemps été le refuge de l'actrice Catherine Deneuve. Acheté à la fin des années 70 par l'actrice, il faut dire que le domaine est absolument renversant : en dehors de la demeure de 1000m² habitables, on trouve un immense parc de 18 hectares, plusieurs dépendances et même une piscine !

Un domaine qui était loin d'être dans cet état lorsque l'actrice en avait fait l'acquisition : en effet, avant d'y vivre, elle a fait refaire décoration et gros oeuvre en entier, permettant au domaine de retrouver la grandeur en bordure de l'Eure. Un domaine dans lequel elle a longtemps vaqué à des occupations très simples, comme l'élevage de poules ou le potager.

Et qui a construit peu à peu l'équilibre de l'actrice, surmédiatisée dans sa vie publique en raison de ses histoires d'amour et de ses enfants, Christian Vadim et Chiara Mastroianni, tous les deux devenus acteurs. Là, elle pouvait les recevoir tranquillement ainsi que ses cinq petits enfants (Igor, 35 ans, Lou, 12 ans et Mona, 10 ans, du côté de son fils, Milo, 25 ans et Anna, 19 ans de celui de sa fille) ou des amis très proches dont Yves Saint Laurent avant sa mort en 2008.

Y être invité par l'actrice était d'ailleurs une véritable preuve d'attachement, elle qui s'était déjà confié sur ce domaine il y a plusieurs années au magazine Ohlà : "Cette demeure balzacienne, familiale, dès que je l'ai vue, j'ai senti qu'elle m'attendait. Elle dormait depuis trop longtemps. Il a fallu beaucoup de travaux pour lui redonner vie...".

Aujourd'hui, le château a été vendu à un couple, Frédéric Biousse et Guillaume Foucher, qui l'ont transformée en un hôtel de luxe. Piscine rénovée, spa, chambres donnant sur la rivière, papiers peints changés... Le lieu a été un peu transformé mais a gardé l'empreinte de l'actrice, notamment dans ses pièces et dans le jardin, où déambulent désormais des touristes ravis de mettre ses pas dans ceux de l'interprète de Peau d'Ane !