Catherine Zeta-Jones : Nouveau regard, elle dévoile ses yeux gris

Toujours sur Instagram, Catherine Zeta-Jones a récemment publié une vidéo vieille de près de 30 ans, extraite d'un épisode de la série The Darling Buds of May, diffusée au Royaume-Uni entre 1991 et 1993 et dont elle était une des héroïnes.

La star des films Le Masque de Zorro (1998), Traffic (2000) et Chicago (2002) a également souhaité un joyeux anniversaire à sa fille Carys, qui a eu 17 ans le 20 avril 2020.

L'année dernière, mère et fille s'étaient distinguées en apparaissant en couverture de magazine, ainsi que dans une campagne de la maison Fendi.