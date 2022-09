Caviar, FIFA et chef privé : les demandes totalement folles des footballeurs pour des soirées au prix exorbitant !

On le sait, il y a énormément d'argent dans le football et pour les plus grandes stars de ce sport, les salaires sont absolument démentiels. Avec plusieurs millions d'euros par mois, les trois stars du Paris Saint-Germain composé de Neymar , Lionel Messi et Kylian Mbappé font partie des joueurs les mieux payés du monde, mais même sans en arriver là, la plupart des sportifs évoluant dans les plus grands championnats d'Europe sont extrêmement bien payés. Des salaires qui s'accompagnent forcément de modes de vie très éloignés du commun des mortels et certaines façons de faire peuvent irriter, comme par exemple les multiples voyages en jet privée à l'heure où l'on prône une conduite plus responsable pour la planète.

Pour les aider dans leur quotidien, les stars du foot ont souvent recours à des conciergeries. Dans les faits, ce sont des entreprises spécialisées qui répondent à leurs moindres désirs, que ce soit pour organiser leurs vacances, ou simplement pour une soirée entre amis. Dans un article consacré à ce nouveau métier et ces services destinés aux plus aisés, Vice interroge notamment Mickael, fondateur d'Élysée Conciergerie et qui a souvent affaire à des footballeurs. "L'une des choses qu'on me demande régulièrement, ça peut paraître étrange, mais c'est la livraison de bouffe (...) Une soirée à jouer à FIFA avec des potes, toi, tu vas en avoir pour 40 balles de McDo. Eh bien un footballeur, il peut en avoir pour 17 000 euros", lance-t-il.

Une fois, un footballeur m'a demandé de lui trouver deux kilos de caviar et un chef privé

Et visiblement, les sportifs les plus riches ont parfois des demandes assez particulières, comme Mickael le raconte par la suite : "Une fois, un footballeur m'a demandé de lui trouver deux kilos de caviar et un chef privé pour lui préparer des mini burger pendant qu'il était sur le canapé avec ses potes". Des demandes qui n'ont rien de normal donc, mais que les conciergeries tentent de satisfaire le plus rapidement possible, pour des clients qui sont souvent exigeants.

Retrouvez l'article sur les conciergeries de luxe en intégralité sur le site de Vice.