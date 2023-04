Ce Monsieur Patate en réduction va devenir le nouveau meilleur ami de votre enfant

Réduction maxi de 22 % sur ce jouet Monsieur Patate Safari de Mr Potato Head

Si vous pensez que Monsieur Patate est né avec les films d'animation Toy Story, vous vous êtes trompé. Sa popularité remonte à bien avant. C'est dans les années 50, et plus précisément en 1952, qu'il fait son apparition pour la première fois dans les rayons de jouets. Son succès est d'ailleurs immédiat. Mais c'est bien Toy Story qui va lui permettre de bénéficier d'une forte exposition auprès d'une nouvelle génération d'enfants. Depuis, ce personnage à qui l'on peut placer parties du visage et accessoires où on le souhaite, est devenu un incontournable du jouet. C'est donc à votre petit d'en devenir fan avec ce jouet Monsieur Patate Safari de Mr Potato Head. Il bénéficie en plus d'une super promo sur Amazon. Son prix passe en effet de 37,99 € à seulement 29,74 €. Une réduction maxi de 22 % s'offre ainsi à vous alors n'attendez plus pour avoir ce jouet à moins de 30 €.

Une famille entière de patates à styliser