Cécile Bois surprise par son charmant mari Jean-Pierre Michaël dans Télématin : la comédienne finit en larmes

Les joies du direct ! Ce vendredi 14 avril 2023, un nouveau numéro de Télématin était diffusé sur France 2, présenté par Damien Thévenot et Maya Lauqué qui remplacent Thomas Sotto et Julia Vignali. Comme chaque jour, l'émission matinale accueillait une personnalité. C'est Cécile Bois qui fut cette fois-ci invitée pour défendre son nouveau téléfilm Le goût du crime, dont la diffusion est prévue ce samedi 15 avril. Et Damien Thévenot a voulu s'amuser avec la comédienne en la mettant face à une vidéo de Brad Pitt. Enfin presque.

"Bonjour valeureux spectateurs de Télématin qui dès l'aurore êtes à l'affut de la meilleure émission de France Télévisions. Demain, c'est le week-end, alors qu'allez-vous faire ?", entend-t-on parler en fond d'images de l'acteur américain. Après quoi, c'est finalement le visage de Jean-Pierre Michaël qui a été dévoilé pour poursuivre cette intervention, lequel n'est autre que le compagnon de Cécile Bois et père de ses deux filles. Et ce dernier s'est alors laissé aller à offrir une belle déclaration d'amour à sa moitié : "Regardez France 2 pour retrouver Cécile Bois, une des plus belles et des plus charismatiques de nos actrices. Son talent vous éclaboussera de bonheur dans Le goût du crime, demain soir. Je t'embrasse mon amour."

Il est beau votre mari !

Des mots tendres qui ont eu vite fait de faire fondre le coeur de Cécile Bois. À tel point que l'actrice a lâché quelques larmes. "Je suis grillée là. Je suis un peu émue", a-t-elle reconnu, ajoutant qu'elle était loin de s'attendre à une telle surprise. Le temps qu'elle reprenne ses esprits, Damien Thévenot a rappelé le parcours très impressionnant de Jean-Pierre Michaël, "un très grand comédien mais aussi l'une des voix les plus célèbres de France". "Il prête sa voix notamment à Brad Pitt, Keanu Reeves, Ethan Hawke, entre autres. C'est votre mari", a-t-il listé. Et de se permettre : "En plus, il est beau votre mari !"

Damien Thévenot a également souligné à son invitée qu'ils avaient "tout manigancé dans son dos" avec Jean-Pierre Michaël. "Bah je vois oui, il a des comptes à rendre en rentrant", a alors répondu la principale intéressée avec humour.