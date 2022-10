Cécile Bois mère de 2 filles avec Jean-Pierre Michaël : prudente sur ce qu'elle veut leur transmettre

Cécile Bois quitte son rôle de policière dans Candice Renoir sur France 2 pour endosser le rôle d'Élodie, une prof de sport et mère de famille amoureuse dans le nouveau téléfilm de TF1, Addict et dont la diffusion est prévue le jeudi 27 octobre prochain.

L'actrice de 50 ans en a profité pour accorder une interview à nos confrères de Télé 7 Jours dans l'édition parue ce dimanche 16 octobre. Et puisqu'elle incarne une mère de famille dans Addict, elle en a profité pour évoquer sa vie de maman. Dans la vie, Cécile Bois est mère de deux filles âgées de 10 et 12 ans. Elles sont le fruit de sa relation avec l'acteur Jean-Pierre Michaël dont elle est mariée depuis 2016. Bien qu'elles soient jeunes, Cécile Bois leur transmet des clefs pour mieux gérer leurs relations sentimentales : "Je pense qu'elles vont, hélas, l'apprendre à leurs dépens. Je leur distille des informations, mais elles arrivent à un âge où l'on s'en fout un peu de ce que disent les grands, où il y a peut-être même de la défiance. Je ne veux donc pas trop imposer mon avis", a-t-elle exprimé. Malgré leur jeune âge, l'actrice n'hésite pas à transmettre son vécu à ses deux filles : "Lorsque, autour de moi, il y a une histoire triste, j'en parle devant elles pour qu'elles sachent que ce n'est jamais tout rose et que les accidents de coeur arrivent. Je leur explique aussi la liberté individuelle d'être une femme, ce qui leur est dû et ce qu'elles ne doivent pas aux autres", a-t-elle complété.

Mes filles restent une priorité

Cécile Bois est une mère très protectrice envers ses deux filles. Dans une interview à nos confrères de Gala en janvier dernier, l'actrice de Candice Renoir avait quelques confidences sur sa vie en tant que mère : "En ce qui me concerne, mes filles restent une priorité. Mais il y a tout de même certains points où je ne suis pas super cool, notamment l'éducation, le laxisme, le rangement ou les devoirs... J'ai besoin d'avoir des enfants polis et éduqués. Je ne suis pas une mère cool sur tous les points, mais je suis très ouverte d'esprit. Tous les dialogues sont possibles avec moi et mes filles le savent", a-t-elle confié.

Retrouvez l'interview de Cécile Bois dans le Télé 7 jours du dimanche 16 octobre 2022.