Cécile Bois, une maman "pas super cool" : l'actrice parfois intransigeante avec ses filles

La nouvelle et neuvième saison de Candice Renoir touche doucement à sa fin. Le 14 janvier 2022, France 2 a diffusé l'avant-dernier épisode. Depuis dix ans, la comédienne qui tient le rôle principal prend toujours autant de plaisir à incarner l'enquêtrice, en dépit du temps qu'elle y consacre. Toutefois, contrairement à Candice Renoir, Cécile Bois a toujours le sens des priorités et il n'est pas question pour elle de faire passer sa carrière avant sa famille.

"Je suis une maman plus cool que Candice, parce qu'elle, son travail passe avant ses enfants. Elle a beau les aimer, elle les plante régulièrement pour pouvoir enquêter. Moi je n'ai pas l'impression de planter autant mes enfants qu'elle (elle rit) !", a-t-elle analysé lors d'une interview pour Gala. Et d'en dire plus sur sa relation avec sa tribu, composée notamment de ses deux filles, de 9 et 11 ans : "En ce qui me concerne, mes filles restent une priorité. Mais il y a tout de même certains points où je ne suis pas super cool, notamment l'éducation, le laxisme, le rangement ou les devoirs... J'ai besoin d'avoir des enfants polis et éduqués. Je ne suis pas une mère cool sur tous les points, mais je suis très ouverte d'esprit. Tous les dialogues sont possibles avec moi et mes filles le savent".

Grande première avec ses filles, depuis 10 ans

Reste que son emploi du temps chargé ne lui permet pas toujours d'être présente au quotidien. Alors, dès qu'elle peut se libérer, elle en profite et se régale à assumer son rôle de maman. "Je garde toujours en perspective d'être plus souvent avec mes enfants. Là par exemple, j'ai du temps que je ne devrais pas avoir, parce que je devrais déjà avoir repris le tournage de Candice Renoir. C'est un mois de janvier que je ne vis plus avec mes filles depuis dix ans. J'ai plaisir à traverser cette période avec elles. Pour moi, tout me semble nouveau, à partir du moment où je ne les ai pas vues grandir au mois de janvier", s'est-elle réjouie.

C'est avec son mari Jean-Pierre Michaël que Cécile Bois s'est construit la famille de ses rêves. Une famille recomposée puisque l'acteur d'Ici tout commence était déjà l'heureux papa d'une fille prénommée Félicie (22 ans) et d'un garçon prénommé Quentin avant de rencontrer la belle blonde.