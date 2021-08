Cécile Bois mariée à Jean-Pierre Michaël : Comment se sont-ils rencontrés ?

En épousant Jean-Pierre Michaël, Cécile Bois est aussi devenue la belle-mère des deux premiers enfants du comédien (une fille de 22 ans prénommée Félicie, et un garçon, Quentin). "Je pense que mes filles m'ont aidée à m'entendre avec ma belle-fille. J'ai d'ailleurs été très émue de voir mes beaux-enfants accepter aussi spontanément l'arrivée de deux petites soeurs, expliquait-elle à TV Grandes Chaînes, en 2019. Comme ils sont plus grands, je peux parfois leur demander des conseils sur un ressenti ou leurs souvenirs d'une situation que je traverse en tant que maman, et qu'eux ont connue en tant qu'enfants."

Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, Cécile Bois levait le voile sur sa vie de famille, rythmée par les déplacements fréquents de Jean-Pierre Michaël et d'elle. "Nous avons la chance que ce ne soit pas trop compliqué, cela ne nous arrive pas souvent de tourner en même temps. C'est surtout moi qui tiens la maison la semaine, en attendant son retour le week-end. Mais nous avons mis en place des plans de sécurité, au cas où cela arrive", confiait l'actrice.

Jean-Pierre Michaël a un rôle récurrent dans la série Ici tout commence. Il est également la voix française de Brad Pitt (qu'il a doublé dans 27 films), de Keanu Reeves (26 films), d'Ethan Hawke (23 films), de Ben Affleck ou encore de Michael Fassbender (11 films chacun).