Cécile Bois maman : tendre et rare photo de ses deux filles de 9 et 11 ans !

Elle résout peut-être les plus grands mystères dans la série Candice Renoir, sur France 2. Et pourtant. S'il y a bien une énigme qui persiste, c'est celle de la vie privée de Cécile Bois. Excessivement pudique dès qu'il s'agit de son petit cocon, la comédienne de 49 ans refuse systématiquement de s'afficher auprès de son époux, Jean-Pierre Michaël. Elle est encore plus farouche vis-à-vis de ses deux filles de 9 et 11 ans : jamais leur visage n'apparaît sur les réseaux sociaux. Ou presque.

Prise par la magie d'une balade en famille, Cécile Bois s'est autorisée un petit écart, le samedi 17 juillet 2021. Les yeux plein d'étoiles devant un début de coucher de soleil, l'actrice a pris une photographie de son mari et de ses deux filles, de dos, qu'elle a ensuite partagé sur son compte Instagram. "Ça pousse", "Je les aime", écrit-elle. Bien sûr, le visage de Jean-Pierre Michaël n'est pas totalement inconnu. Il est lui aussi comédien mais, il est vrai, travaille davantage dans le domaine du doublage. Il est, entre autres, la voix française de Brad Pitt, Keanu Reeves, Ethan Hawke.