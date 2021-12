Cécile Bois fait ses adieux à Candice Renoir : l'émotion de Raphaël Lenglet

Après neuf longues années à camper l'enquêtrice et mère de famille Candice Renoir dans la série éponyme, Cécile Bois tire sa révérence. La comédienne de 49 ans a fait ses adieux à ses collègues, non sans un pincement au coeur. Sur Instagram, l'actrice a partagé une série de clichés émouvants et a reçu de nombreux messages de fans du programme diffusé sur France 2 depuis 2013. Câlin collectif, photo avec l'ensemble des équipes dont Raphaël Lenglet, qui joue Antoine Dumas, le collègue amoureux... Cécile Bois a publié des photos touchantes du tournage du dernier épisode de la saison 10 avec le public.

"Bravo pour cette sublime série. Un vrai bonheur ces 10 ans avec vous tous", "Vous resterez toujours la plus belle équipe", "Je n'ai pas vu le temps passer. J'avais 18 ans à la saison 1, je suis devenue adulte depuis. C'est fou" peut-on lire dans l'espace commentaires. Proche de ses abonnés, Cécile Bois a répondu à certains messages. "On se serre juste et on se tait", a-t-elle noté. "Vous chantiez quoi ?", lui demande une internaute, curieuse. "Raphaël a dû crier une connerie que tout le monde a répété en même temps", a expliqué celle qui partage la vie de Jean-Pierre Michaël.