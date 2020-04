Cécile Bois : Visite à l'hôpital et sous antibios malgré sa guérison du Covid-19

Ce vendredi 17 avril 2020, France 2 diffuse la saison 8 inédite de Candice Renoir, la série policière à succès portée par Cécile Bois. Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour la comédienne, qui pourra se détendre devant les premiers épisodes après avoir vécu un épisode douloureux. En effet, au mois de mars dernier, elle a été infectée par le coronavirus. Un véritable combat qui l'a fortement affaiblie, comme elle le révélait à travers une vidéo sur Instagram.

Mais alors qu'on la pensait débarrassée de ce fléau, Cécile Bois a fait de nouvelles confidences inquiétantes auprès du Parisien. "Au 38e jour après l'apparition des symptômes, j'ai déjà eu deux surinfections et je suis à nouveau sous antibiotiques", a-t-elle indiqué. Résultat, elle n'a eu d'autre choix que de se rendre à l'hôpital, alors qu'elle avait jusque-là réussi à éviter d'y aller. Une décision qu'elle a prise sur recommandation de son médecin pour "tenter de faire un scanner des poumons". "Mais ils n'ont pas voulu me le faire. On m'a auscultée et on m'a dit que mes poumons allaient très bien. Je n'ai pas été intubée et je me rassure en me disant que je n'aurai pas de séquelles", explique-t-elle ensuite.

Reste que cette expérience a été très effrayante pour Cécile Bois. "J'ai fait des crises de panique", reconnaît-elle auprès de nos confrères. Mais, optimiste dans l'âme, la jolie blonde de 48 ans veut croire à une prochaine amélioration de la situation. "Je suis sûre que les choses avancent plus vite qu'on ne peut l'espérer..." Un espoir partagé par tous les Français, ainsi que le reste du monde.

En attendant, Cécile Bois a tout de même de quoi se réjouir puisqu'il semblerait que la série Candice Renoir sera renouvelée pour deux prochaines saisons. Lors d'un entretien accordé à Puremédias, Raphaël Lenglet, interprète d'Antoine Dumas, a indiqué que la saison 9 et même la 10 étaient déjà en cours de négociations...