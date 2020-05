Cécile de Ménibus (49 ans) : Topless, elle expose son corps au soleil

En pleine nature, Cécile de Ménibus profite du beau temps en ces premiers jours de déconfinement. Très sexy, l'animatrice de Sud Radio a partagé une photographie topless le 16 mai 2020 sur Instagram. La peau délicatement hâlée, l'ancienne complice de La Méthode Cauet s'expose au soleil habillée uniquement d'un bas de bikini noir, de lunettes et d'un chapeau de paille. Souriante et sereine, la journaliste précise son lieu de villégiature qui se trouve dans la ville de Favières en Ile-de-France. En légende, Cécile écrit : "Merci à mon vanou de me faire partager ce havre de paix, sans repères, sans contraintes."

Suivie par plus de 79 000 abonnés, les followers de Cécile de Ménibus ont tous été charmés par ce nouveau cliché. À 49 ans, l'animatrice de l'émission Le Grand Matin impressionne ses fans par son charme simple et discret. Conquis par sa beauté naturelle et sa silhouette, certains commentent : "Toujours sublime", "Elle cherche à vous faire saliver et en plus elle y parvient", "Toujours aussi jolie quelque soit le lieu".

Un repos au soleil bien mérité pour l'amoureuse de Thierry Tourault qui a récemment été diplômée de Sciences Po. Une reconversion professionnelle qu'elle a expliqué le 14 mai 2020 sur son compte Instagram dans un post où elle expliquait : "On peut se réorienter et apprendre un nouveau job même après 40 ans. Renseignez-vous et sautez le pas si c'est important pour vous. Je n'avais pas plus de chance de réussir que n'importe qui et bien au contraire." La journaliste invitait ainsi ses followers à réfléchir à leur "vie d'après". Un post idéal pour cette fin de confinement que beaucoup surnomment déjà le "monde d'après".