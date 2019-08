Cécile de Ménibus s'éclate seins nus en Corse

Décidément, on ne se lassera jamais de voir nos célébrités favorites profiter de leurs vacances. Fatiguée du quotidien lié à la vie parisienne, Cécile de Ménibus s'est envolée en direction de la Corse en ce mois d'août aux températures mitigées. Et depuis son arrivée, l'île de beauté n'a jamais aussi bien porté son nom. Aux alentours de la commune de Cateri, au nord du territoire corse, l'animatrice de 48 ans a pris la pose, les seins à l'air... mais de dos, pour s'épargner la censure très stricte qui règne sur Instagram. "Que cette Corse est belle, écrit-elle. Une journée qui commence sous les meilleurs auspices !" Effectivement.

Après un bref passage en Pays de Loire, Cécile de Ménibus s'est lancée dans un tour du territoire corse et de ses plages ensoleillées. A Calvi, Lavatoggio, l'ancienne acolyte de Jean-Marc Morandini avait déjà pris la pose, en tout simplicité, ni filtre ni maquillage, prouvant qu'elle n'avait que faire des artifices en vacances. Un joli pied-de-nez à ses détracteurs, qui osent désormais la rabaisser publiquement sans aucune honte. "Halte aux insultes et aux menaces gratuites en pleine rue, balançait-elle en février sur Twitter. Ce jeune homme m'a traitée de connasse et de pute devant tout le monde sans raison apparente. Je suis allée le voir, forcément bien moins courageux en face !"