Cécilia Attias "n'a jamais autant pleuré" : 90 secondes pour dire adieu à Louis

Louis Sarkozy et sa mère Cécilia Attias multiplient les interviews ces derniers jours. En pleine tournée de promotion pour leur nouvel ouvrage, Envie de désaccord(s) (édition Plon), mère et fils ont accordé un nouvel entretien au magazine Gala du 31 octobre 2019. L'occasion pour ce duo fusionnel de revenir sur un épisode douloureux de son histoire personnelle : le jour où le fils de Nicolas Sarkozy a choisi d'intégrer une école militaire très stricte en Pennsylvanie, en 2011. Il n'avait que 13 ans et couper le cordon avec sa mère a été une véritable épreuve.

"Quand je l'ai déposé à Valley Forge, où il était coupé du monde, il a paniqué et m'a demandé de ne pas le laisser. Et on m'a rendu ses vêtements, comme un prisonnier, raconte l'ancienne première dame. Il m'a pris les deux mains et m'a dit : 'Ne me laisse pas.' Et je suis partie. Je savais qu'il en avait besoin et qu'il fallait que je le fasse. J'ai pris la voiture, j'avais trois heures de route (...). Je pense que, de ma vie, je n'ai jamais autant pleuré. Je n'arrivais même plus à respirer, j'ai dû me garer sur le bas-côté. La maman que je suis se sentait coupée en deux."