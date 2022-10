Cécilia Attias a-t-elle quitté Jacques Martin pour Nicolas Sarkozy ? Un proche rétablit la vérité !

La rupture a été difficile à encaisser. En 1988, Cécilia a quitté Jacques Martin et est tombée amoureuse d'un autre homme. Le nouvel élu de son coeur ? Vous le savez, il s'agissait de Nicolas Sarkozy. Or, c'est l'ancien président de la République qui avait célébré la cérémonie de mariage de l'animateur. Il était même le parrain des deux filles du couple, Judith, née en 1984 et Jeanne-Marie, en 1987. Pour beaucoup, le raccourci a été vite fait : Cécilia serait passée de l'un à l'autre sans transition aucune. Mais sur le plateau de l'émission Chez Jordan, David Martin a tenu à rétablir une certaine vérité.

Je ne parle pas de Nicolas Sarkozy. Je parle de Cécilia

Le fils de Jacques Martin, cuisinier de profession, a effectivement accepté d'évoquer cette période difficile pour toutes les branches de la famille. "Moi je ne parle pas de Nicolas Sarkozy. Je parle de Cécilia, a-t-il expliqué. Ça, c'est ce que les gens voient et c'est ce qui est sorti, ce qui est publié. C'est l'histoire. Maintenant il y a une histoire interne et elle est moins tranchée que ça et je reste très évasif." Elise, la fille aînée de Jacques Martin, évoquait un sentiment de trahison, une "double peine" subie par son père qui perdait une épouse et un ami à la fois dans le documentaire Jacques Martin : Derrière vos applaudissements. Pour autant, David Martin ne semble nourrir aucune animosité envers son ancienne belle-mère.

"Cécilia a supporté des choses et fait un boulot que peu de gens connaissent, assure-t-il. Elle est méritante. Mais ça, ça reste entre les yeux de ceux qui connaissent un peu l'histoire. Elle a été là. Elle a été là aussi loin qu'elle a pu l'être. Alors après, ce que l'on voit de l'extérieur n'est pas forcément le reflet de ce qui s'est réellement passé. On peut comprendre le chagrin d'une séparation que je qualifierais de pas très privée." C'était un mal pour un bien, sans doute, pour Cécilia Ciganer-Albeniz. Séparée mais pas divorcée de Nicolas Sarkozy dans un premier temps, elle s'est installée avec le publicitaire Richard Attias, à New York, Paris et Dubaï, selon l'époque, les envies et les obligations professionnelles. Le couple s'est marié le 23 mars 2008 et semble, en 2022, toujours aussi soudé. Cécilia et Nicolas ont été vus réunis récemment, pour le mariage de leur fils Louis avec Natali Husic.