Cédric Jimenez (Novembre) et Karole Rocher : Leur sublime fille Gina, fête ses 21 ans... une autre fille de... présente !

Le film Novembre continue de remplir les salles obscures. Plus besoin d'ailleurs de présenter son réalisateur Cédric Jimenez, à qui l'on doit déjà BAC nord (2020). Si l'on connaît désormais l'amour du cinéaste pour le corps policier, l'action violente et les gros effets de style, comme le rappelle Le Monde, moins connue est sa vie privée. Le réalisateur de 46 ans a eu une histoire avec une célèbre actrice et réalisatrice, Karole Rocher, aujourd'hui mariée à Thomas Ngijol. De cette relation est née leur fille, Gina Jimenez, qui vient de célébrer ses 21 ans, ce dimanche 23 octobre. Pour l'occasion, celle qui est le parfait mélange de ses deux parents a été entourée de tous ses amis, parmi lesquels une autre fille de.

En story, Gina Jimenez partage tous ces moments qui ont marqué ce nouvel anniversaire. Les cheveux bien raides, un top noir et un pantalon marron, la jeune femme très lookée a reçu beaucoup d'amour de la part de tous ses amis. "Ma star", écrivent même certains d'entre eux. On peut également voir qu'Ella Bedia, fille de Ramzy Bedia et de Anne Depetrini, était aussi de la partie. Ella, aînée de l'ex-couple parent également d'Ava, a célébré ses 20 ans en juin dernier. "My birthday was so cool!!! Merci à tous mes amis d'amour, je vous aime trop", a partagé Gina en légende de quelques photos marquantes de la soirée, notamment une avec sa célèbre maman, qui lui fait un bisou. Karole Rocher a aussi publié un doux souvenir de Gina enfant. La réalisatrice en couple avec l'humoriste Thomas Ngijol est aussi la maman de Barbara née d'une précédente union et d'Angelina, fruit de ses amours avec son actuel compagnon.