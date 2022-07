Thomas Njigol et Karole Rocher : rares photos de leurs filles Angelina et Karmen

Une adorable petite famille donc, complétée par la présence de Barbara, la fille aînée de Karole Rocher, née d'une précédente relation et aujourd'hui âgée de 25 ans. Elle travaille notamment à la réalisation aux côtés de sa mère et son beau-père Thomas Njigol pour le film Fratè, sorti le 15 juin dernier au cinéma. Dans l'émission C à Vous, à l'occasion de la promotion du film, elle en disait un peu plus sur sa relation avec l'acteur de Case Départ.

"Avec Thomas, c'est naturel... Au moins, on peut se parler honnêtement" avait-elle déclaré, alors qu'elle avait été interrogée sur sa relation d'un point de vue professionnel avec son beau-père. Ce à quoi ce dernier avait répondu : "Elle est talentueuse, elle a eu son parcours à elle, elle n'est pas arrivée là par hasard."

Des mots très tendres de la part de Thomas Njigol et de sa belle-fille, qui composent, aux côtés de Karole Boucher et des deux dernières Angelina et Carmen, une adorable petite famille recomposée.