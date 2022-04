"Il y a beaucoup d'émotions" : Thomas Ngijol perd ses moyens face à sa femme Karole Rocher

L'année 2022 sera celle de Thomas Ngijol. Le comédien et humoriste de 43 ans sera non seulement à l'affiche de Fratè, comédie attendue en salles en juin prochain, mais aussi sur la scène du théâtre Dejazet à Paris dès ce 19 avril pour son nouveau spectacle L'oeil du tigre. 6 ans après son dernier one-man show, Thomas Ngijol renoue avec son public et pas n'importe comment. Pour ce grand retour, l'humoriste a travaillé main dans la main avec Karole Rocher, sa femme et la mère de ses deux filles. Metteur en scène sur le projet, l'actrice de 47 ans était interviewée par Brut sur la production de ce nouveau spectacle avec son époux. Elle n'avait à l'époque pas tari d'éloges sur l'homme qui partage sa vie : "Les soirs où Thomas a été très drôle et a fait rire la salle et où je trouve que là, c'est bon, il a son spectacle, c'est des soirs où je pleure. Là où il est le plus drôle, moi ça me fait pleurer parce que c'est hyper touchant."

Touché, c'est le mot parfait pour qualifier Thomas Ngijol après avoir découvert ce discours de Karole Rocher sur le plateau de C à Vous où il venait faire la promotion de son spectacle de mercredi 13 avril : "Il y a beaucoup d'émotions bizarrement, a-t-il pu lâcher avant de se laisser un temps de répit et de pouvoir reprendre. C'est son ressenti." L'humoriste s'est ensuite penché plus en détails sur l'évolution de leur relation : "On a trouvé un équilibre artistique depuis un petit moment et je ne sais pas... Je la rend heureuse, elle me rend heureux, je la laisse me guider sur scène. Mais c'est le temps du spectacle ! Après c'est la merde à la maison, attention !" a-t-il plaisanté.

Des amours de Thomas Ngijol et Karole Rocher sont nées deux filles : Angelina, 7 ans et Carmen, 4 ans. Des enfants venues agrandir la famille recomposée qu'il constituait déjà avec Barbara, 25 ans et Gina, 20 ans, les filles aînées de Karole Rocher. Plus qu'heureux l'un avec l'autre, les tourtereaux se sont passés la bague au doigt il y a quelques années. Au cours de son passage dans l'émission Clique en février 2019, Thomas Ngijol avait vendu la mèche : "Je n'ai jamais été aussi fort que depuis que je suis en couple et que j'ai des enfants. Je suis fort. Je sais où me situer, je sais où est ma vie, et à un moment donné, c'est l'aboutissement pour tout le monde. (...) C'est ça l'amour : quand tu te maries, c'est que tu as ton sas, tu as ta sécurité, tu as un truc fort, tu veux construire." En Karole, Thomas a trouvé son Rocher.