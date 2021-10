Thomas Ngijol papa : sa vie avec 5 femmes à la maison, "une bénédiction"

Thomas Ngijol est l'heureux papa d'Angelina et Carmen (6 ans et demi et 3 ans) fruits de son union avec sa femme, la réalisatrice et comédienne Karole Rocher. Le couple vit également avec Barbara et Gina (née en 1996 et 2001), les filles aînées de l'actrice, issues d'une précédente union. Cette joyeuse famille recomposée, Thomas Ngijol en est plus que fier ! Sur le plateau de Quotidien ce jeudi 14 octobre, l'humoriste de 44 ans a confié son bonheur de vivre avec 5 femmes à la maison. "C'est une bénédiction, je ne pouvais pas rêver mieux", a confié Thomas Ngijol, ému face à des photos de sa femme et de leurs filles.

Venu faire la promotion de son nouveau spectacle L'oeil du tigre, le franco-camerounais a expliqué qu'il était de retour sur scène uniquement pour sa fille. "La dernière, Carmen c'est mon bébé d'amour. C'est une petite Corse-Camerounaise dans tout ce qu'il y a de plus impulsif chez ces deux peuples. Elle est extraordinaire et c'est la raison pour laquelle je remonte sur scène. Angelina m'a vue jouer mais pas Carmen. Je dois voir ses petits yeux, ses petites billes m'observer... Ca me galvanise", a-t-il déclaré face à Yann Barthès.