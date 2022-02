Karole Rocher et Thomas Ngijol : Leurs filles Angelina et Carmen ont bien grandi !

Karole Rocher et Thomas Ngijol sont à l'affiche du film Black Snake, la légende du serpent noir ce lundi 28 février sur C8. Un troisième bébé auquel ils ont donné naissance en 2019. Car avant de sortir cette comédie dont ils incarnent également les deux héros, Karole Rocher et Thomas Ngijol étaient déjà parents. De leur relation sont nées deux filles : Angelina, 7 ans et Carmen, 4 ans.

Fiers de leurs têtes blondes, les parents partagent régulièrement des moments en famille, parfois très drôles, passés avec leurs enfants. Les images valent le détour et poussent à constater deux choses : les petites filles ont hérité de l'humour et du caractère bien trempé de leurs célèbres parents et elles ont surtout bien grandi !