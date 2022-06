Thomas Ngijol : Taquinerie avec sa belle-fille en direct, sa femme Karole Rocher aux anges

Thomas Ngijol, actuellement en pleine promotion pour le film Fratè, réalisé par sa femme Karole Rocher et la fille de cette dernière, Barbara Biancardini, est revenu, ce lundi 13 juin sur le plateau de C à Vous, sur la relation fusionnelle qu'il partage avec celle qu'il considère comme "sa fille" malgré l'absence de lien parental.

"Avec Thomas, c'est naturel" raconte la réalisatrice de 25 ans en parlant de son expérience professionnelle avec son beau-père . "Au moins, on peut se parler honnêtement" rajoute t-elle, puisqu'elle a l'habitude de le côtoyer au quotidien au sein de sa propre famille. "Elle est talentueuse, elle a eu son parcours à elle, elle n'est pas arrivée là par hasard" répond t-il d'un ton élogieux. "Ils sont assez fusionnels ces deux-là, faut le dire" intervient alors Karole Rocher pour mettre encore un peu plus en évidence cette complicité naturelle qui les lie. "Barbara sur un plateau avec Thomas, je suis complètement tranquille" poursuit-elle. Et elle n'avait d'ailleurs pas besoin de le préciser à voir la tendresse que le duo a affichée devant Anne-Elisabeth Lemoine. Timide pour son premier passage à la télévision, Thomas Ngijol n'a pas hésité à la taquiner et à se moquer de son comportement bien éteint contrairement à ce qu'il peut connaître d'elle hors caméra : "Elle minaude !" s'est-il esclaffé sous le regard attendri de Karole Rocher.

Amoureux au travail comme à la maison

Travailler en famille, c'est une spécialité de la maison. Thomas Ngijol et Karole Rocher, parents de deux petites filles nommées Angelina et Carmen, ont collaboré à plusieurs reprises, notamment sur le film Fastlife ou plus récemment pour Black Snake. C'est également avec son époux qu'elle a financé une première version de son film Madame Claude, comme le rapportait Le Monde.

Autant complice derrière la caméra que devant, le couple s'était marié en 2019, renforçant alors encore un peu plus leurs liens. "C'est ça l'amour : quand tu te maries, c'est que tu as ton sas, tu as ta sécurité, tu as un truc fort, tu veux construire. [...] Moi je peux témoigner que ça m'a rendu fort" avait raconté le comédien de 43 ans sur le plateau de l'émission Clique. Tous sont bien plus que Fratè, ça, c'est sûr !