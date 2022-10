Cédric Jimenez "père attendri" : confidences sur sa fille Gina, 21 ans, dont le mère est une célèbre actrice

Gina, 21 ans, est le fruit de sa belle romance vécue avec la comédienne et réalisatrice Karole Rocher, aujourd'hui mariée à Thomas Ngijol. "Père attendri" comme le qualifie le journal Libération, Cédric Gimenez n'a de cesse de clamer tout l'amour qu'il a pour son aînée sur les réseaux sociaux. Les clichés de la jeune femme sur son profil et les nombreuses déclarations du papa le prouvent. Gina, Cédric en est gaga, d'autant plus qu'elle semble marcher dans les pas de ses parents en suivant des cours de théâtre en plus d'études de lettres à la Sorbonne comme il l'a précisé au cours de l'entretien.

Gina est d'ailleurs le parfait mélange de ses parents. Si elle semble avoir hérité de la blondeur et des yeux azur de son père, ses traits, son regard et son attitude semblent tout droit venus de la maman Karole Rocher. Malgré la séparation des deux réalisateurs, Gina reste aujourd'hui la plus belle de leurs réussites et ça vaut toutes les récompenses du monde.