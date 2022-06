Ramzy Bedia et Anne Depétrini : leur fille Ella est sublime, parfait mélange de ses parents

En 1999, Ramzy Bédia et Anne Depétrini officialisaient leur histoire d'amour. Très vite, l'humoriste et l'ancienne Miss Météo de Canal + fondaient leur famille en devenant parents d'Ella et d'Ava. Si la seconde reste discrète et a souhaité garder son compte Instagram privé, Ella est en revanche friande de story et de publications régulières sur les réseaux sociaux.

Magnifique brune aux cheveux frisés et au yeux noirs de jais, la jeune femme est le portrait craché de ses parents. Un parfait mélange qui mêle la beauté solaire de sa maman et le regard et l'expression malicieuse de son papa. Férue de mode, la belle brune dévoile souvent ses looks ultra-colorés où elle n'hésite pas à porter des collants roses fluos ou des escarpins bling bling parés de diamants XXL.

Des tenues souvent piquées à sa maman, qui n'est pas forcément ravie de retrouver ses vêtements portés sur sa fille sans son consentement. "Donc on fouille dans mon placard...", écrit-elle d'ailleurs en légende, agacée par cet "emprunt" forcé. "Pour des raisons évidentes, je vais devoir te restreindre de mes posts maman", a répondu Ella, qui a visiblement la même répartie que son célèbre papa.