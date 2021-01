Ramzy Bedia en couple : l'amour retrouvé avec "sa femme" Marion

Le premier confinement du mois de mars 2020, on s'en souviendra tous. L'impatience, les incertitudes, les banana breads et les rendez-vous sur le balcon tous les soirs à 20h... Ramzy Bedia, lui, conservera en mémoire cet enfermement comme une très jolie parenthèse puisqu'il était auprès de sa compagne, Marion, pour assister à un très bel évènement...

"La vérité, c'est que j'ai adoré le confinement, expliquait-il au magazine GQ en juin dernier. Enfin, je n'allais plus au restaurant et je me suis remis à faire la bouffe. Enfin, je me suis mis à manger avec mes enfants autour de la table. Ma femme était enceinte, j'ai pu assister à ses deux derniers mois de grossesse, être à ses côtés." Le mystère reste entier à propos de ce petit garçon qui a vu le jour au printemps 2020. Tout juste sait-on qu'il est né au sein d'une famille très protectrice.

Ramzy Bedia ne parle que rarement de sa vie privée. Entre deux traits d'humour, le comédien n'évoque pas tellement, ni ses histoires d'amour, ni un éventuel mariage, ni son rôle de papa. Il est pourtant à la tête d'un joli clan de quatre. Son dernier bébé est le fruit de sa romance avec Marion, mais il a aussi deux filles avec son ex-compagne Anne Depétrini, Ella, née en 2002 et Ava, née en 2008. Le comité d'accueil idéal pour le petit garçon qui a rejoint son quotidien.

J'ai une amoureuse avec laquelle je suis très heureux

La chronologie de sa vie sentimentale est relativement floue... Ramzy Bedia s'est séparé d'Anne Depétrini trois ans après la naissance d'Ava, après douze ans d'une relation parfois compliquée. Dans un portrait indiscret du magazine Public, on évoquait le déménagement de l'humoriste dans un appartement situé place des Vosges après la rupture, dans le quatrième arrondissement de Paris. Une garçonnière dans laquelle il aurait "enchaîné les aventures" jusqu'à ce qu'il croise la route de Marion, sa compagne actuelle. "J'ai une amoureuse avec laquelle je suis très heureux", admettait-il dans les colonnes de La Tribune de Genève en 2017. Une affirmation qui ne semble rien avoir perdu de sa superbe, ni de sa sincérité quatre ans plus tard.