Ramzy Bedia : Son ex-compagne Anne Depétrini se livre sur leurs filles Ella et Ava

Lundi 23 août 2021, sur les coups de 21h05, les téléspectateurs découvriront sur TF1 le téléfilm Belle, belle, belle, avec Joséphine Draï - Plan Coeur -, réalisé par Anne Depétrini. Une adaptation française du cultissime I Feel Pretty, d'Amy Schumer, dont le message reste le même : celui d'apprendre à s'aimer. Ces valeurs, forcément, tiennent à coeur à la cinéaste à l'origine du projet. En couple avec Ramzy Bedia de 1999 et 2011, elle est maman de deux filles qui doivent se sentir concernées puisqu'Ella a déjà 19 ans et Ava 13.

Séparée de Ramzy depuis dix ans, Anne Depétrini s'efforce d'inculquer les meilleurs choses à ses adolescentes. "Elles ont grandi avec la montée en puissance des réseaux sociaux, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Télé Star. Nous, les parents, on a dû suivre tant bien que mal. J'ai essayé de les tenir à distance de la violence qu'on y trouve. J'ai vérifié qu'elles ne se faisaient pas harceler. Mais en même temps, il ne faut pas être trop intrusif. Je vois qu'aujourd'hui, elles sont apaisées. Elles ont trouvé leur chemin. Elles savent à quoi s'en tenir quand elles lisent tel ou tel commentaire."

Anne Depétrini ne sait que trop bien ce que c'est, que de grandir et de devenir femme. "A 11 ans, je ressemblais aux filles d'aujourd'hui, se souvient-elle. J'ai connu une explosion de féminité en quelques mois. J'étais grande, brune à cheveux bouclés... un ovni à l'époque. Les garçons m'arrivaient aux aisselles ! Pas facile pour les slows... On se dit qu'on n'arrivera pas à séduire, on n'ose pas rêver que c'est possible... Et on a tort ! Il faut se libérer de ça !" Nul doute que Ramzy, qui a refait sa vie avec Marion, est d'accord, dans les grandes lignes, avec tout ce que son ex transmet à leurs enfants. Leur éducation a, pourtant, été le sujet de nombreuses discordes...

