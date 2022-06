Thomas NGijol et Karole Rocher : Fiers de leur fille Angelina, 8 ans, qui a beaucoup grandi !

La petite fille, en tout cas, est souvent la star des réseaux sociaux de ses parents, en général avec sa petite soeur Carmen, née en 2017 et elle aussi dotée d'un sacré caractère ! Leurs disputes, leurs blagues et leurs jeux sont souvent hilarants et inspirent sûrement leur père pour ses spectacles. Les deux soeurs sont également très fans de ce dernier et étaient allées le voir en spectacle.

Depuis leur rencontre il y a une dizaine d'années, Thomas Ngijol et Karole Rocher ont réussi à créer un couple solide et une tribu soudée entre leurs filles et les deux aînées. L'humoriste est d'ailleurs très proche de ses belles-filles, qu'il considère comme les siennes. Récemment, on l'a vu, par exemple, en train de partager une journée à Roland-Garros avec Gina, la cadette, ou encore en train de jouer dans le premier long-métrage de Barbara, l'aînée, qui a tenu à faire un film dans le village d'enfance de sa mère en Corse.