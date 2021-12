Cédric Jubillar - Son père Gérard parle enfin : "Les gendarmes sont venus me voir..."

Interviewé par La Dépêche, le père biologique de Cédric Jubillar a confié comment il avait vécu l'incarcération de son fils à la suite de la disparition de Delphine à Cagnac-Les-Mines. N'ayant pas eu de contact avec son fils jusqu'à ses 14 ans et n'étant pas parvenu à créer de réels liens avec celui-ci, Gérard admet tout de même avoir été très choqué par cette affaire judiciaire. "Quand j'ai vu les images à la télé et le nom Jubillar dans le Tarn, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec Cédric" admet le père du peintre-plaquiste de 34 ans.

Très discret jusqu'à présent, il révèle que les enquêteurs sont également venus le voir afin de l'interroger. "Il y a un peu plus de trois mois, les gendarmes sont venus me voir. J'ai été auditionné dans le cadre de la procédure" a-t-il dévoilé à nos confrères. Même si Gérard (54 ans) n'avait pas de réelle relation père-fils avec Cédric, il indique qu'il aurait toutefois beaucoup aimé aller lui rendre visite pendant son incarcération à la prison de Seysses.

Malheureusement, l'ex-compagnon de Nadine ne sait absolument pas "comment faire". "Ça fait mal de savoir qu'il est incarcéré, c'est malheureux pour lui. On entend beaucoup de choses et au final on ne sait pas trop s'il est vraiment impliqué dans cette histoire" a-t-il expliqué, très touché par l'histoire de son fils.

De son côté, la mère de Cédric a beaucoup critiqué la prise de parole de Gérard qu'elle a trouvée extrêmement déplacée. Selon elle, Gérard n'a jamais été présent pour Cédric, elle ne comprend donc pas pourquoi il refait surface maintenant. Interviewée par 100% radio, elle se demande s'il n'est pas tout simplement à la recherche d'une "reconnaissance médiatique en tant que papa de Cédric".

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

L'interview complète du père de Cédric Jubillar est à retrouver sur La Dépêche.