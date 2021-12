Delphine Jubillar : Le père absent de Cédric fait son grand retour, son ex-femme "en colère"

Après avoir dit être "persuadée" de la culpabilité de son fils dans la disparition de Delphine Jubillar sur 100% Radio, la mère de Cédric a également confié avoir été choquée que son père Gérard ose s'immiscer dans cette affaire judiciaire. Et pour cause, selon la maman du peintre-plaquiste, celui-ci ne s'est jamais préoccupé ni de son fils, ni de ses petits-enfants Louis et Elyah. Réagissant aux propos de Gérard qui s'est dit inquiet pour "le petit" (surnom qu'il donne à Cédric) lors d'une interview avec La Dépêche, Nadine pense que ses propos sont des mensonges étant donné qu'il ne s'est jamais occupé de leur fils depuis qu'il est né.

"S'il dit s'inquiéter pour le petit, puisque je reprends ses termes, pourquoi depuis 34 ans il ne s'en est pas trop préoccupé ? Alors oui c'est vrai, Cédric, à 14 il a voulu connaître son père, c'est vrai j'ai fait les démarches pour qu'il connaisse son père, il est venu deux fois le voir il lui a offert une paire de baskets et un tee-shirt et c'est tout." a-t-elle déclaré. En colère, elle se demande si Gérard n'est pas tout simplement à la recherche d'une "reconnaissance médiatique en tant que papa de Cédric". Selon elle, ses déclarations et son comportement sont vraiment déplacés vis-à-vis de Cédric.