Ces jouets Spider-Man vont réveiller l'âme de super-héros de votre enfant

Achetez ce jeu de société Match Spider-man de Winning Moves sur Amazon pour 16,70 €

Spiderman a lancé un défi à votre enfant. Celui-ci doit aligner 5 cubes identiques sur ce jeu pour remporter la partie. De façon verticale, horizontale, ou diagonale, tout est possible. Il doit seulement être plus rapide que son adversaire. Il faut d'abord commencer par pousser le cube en haut à gauche pour commencer à jouer. Il permettra au second joueur de retirer et de placer le cube de son choix où il le désire. Chaque participant a au préalable sélectionné le personnage qu'il incarne grâce aux 15 cartes personnages. Le premier qui parvient à réaliser une ligne de ses 5 personnages est le grand gagnant. Que le jeu commence !

3. Cette figurine d'action Spider-Man Titan Hero Series Marvel est à moins de 15 €

Pour que votre enfant incarne un personnage, rien de tel que d'en posséder ma figurine. Il va en effet pouvoir imaginer mille et une histoires avec lui, tout en ayant un peu l'impression d'être ce super-héros. Il va ainsi booster plus que jamais sa créativité. Pour maximiser le jeu, il est important que la figurine soit assez grande. Il aura ainsi l'impression qu'elle est encore plus réelle. Et celle qui coche toutes les cases, c'est clairement cette figurine d'action Spider-Man Titan Hero Series Marvel. Elle est en plus à prix réduit sur Amazon. Elle ne vous coûtera en effet que 14,90 € au lieu de 16,99 €. Soit une réduction très sympathique de 12 %. Vous obtiendrez ainsi ce produit génial pour moins de 15 €, une super affaire.

Un Spider-Man plus vrai que nature