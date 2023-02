Ces produits makeup pour structurer le visage sont à tomber

Achetez ce Sculpting Touch Creamy Stick de Kiko Milano sur Amazon pour 9,89 €

Le week-end aura été chargé, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous avez en effet enchaîné les soirées. Vous avez profité certes, mais nous voilà lundi matin et votre visage est clairement marqué par les excès de ces nuits très courtes. Il ne vous reste plus qu'une solution pour paraître présentable, optez pour le contouring. Vous dégainez alors votre Sculpting Touch Creamy Stick de Kiko Milano. Son fi ni mat vous permet de sculpter vos traits bien comme il faut. Un trait sur le nez, un autre sur le haut des joues, vous avez l'habitude d'apporter de la lumière sur les zones stratégiques et de cacher les autres. Ce produit, conçu à partir d'huile de graines de noix africaine et d'extraits de pistache, est en plus facile à appliquer et onctueux au contact de la peau. Et si vous ratez un trait, pas de panique, la matière s'estompe facilement. Ni une ni deux, votre visage est transformé et prêt à affronter cette journée.

3. L'highlighter multifonction liquide born to glow de NYX Professionnal Makeup

Pour rendre tout son éclat à votre teint, le contouring n'est pas la seule solution. Il existe en effet un produit qui apportera de la brillance sur des zones bien particulières encore une fois. C'est ce contraste entre les parties où le produit est présent et les autres qui apportera de la luminosité à votre visage. Cet article magique, c'est l'highlighter. Faites le choix de la qualité ici en vous dirigeant vers le multifonction liquide born to glow de NYX Professionnal Makeup. Il est en plus affiché à seulement 8,50 €, alors on fonce sans perdre de temps.

Illuminez votre teint sans effort