César 2021 : Le prix du meilleur réalisateur est attribué à Albert Dupontel pour Adieu les cons

C'est sur la scène de l'Olympia, plus habituée à recevoir des chanteurs que des acteurs, que se tenait l'édition 2021 des César ce 12 mars. Une soirée avec Marina Foïs aux manettes et sous la présidence de Roschdy Zem. Cinq réalisateurs étaient en compétition et c'est finalement Albert Dupontel pour Adieu les cons qui a été sacré. L'acteur et réalisateur était absent de la cérémonie.

Etaient en lice dans cette catégorie : Albert Dupontel pour Adieu les cons, Maïwenn pour ADN, Sébastien Lifshitz pour Adolescentes, Emmanuel Mouret pour Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait ainsi que François Ozon pour Été 85.

Les mois à venir seront-ils ceux d'une réouverture des salles de cinéma ? La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot espère pouvoir faire repartir les activités culturelles au printemps. Interrogée par France Culture sur la fermeture très longue des cinémas alors que les magasins étaient ouverts, elle avait répondu : "Cela n'a rien à voir. Un lieu de culture est un lieu de débat. C'est un lieu de contacts, d'interactions sociales. Quand vous allez au cinéma, vous voyez un film, mais vous y allez avec des amis, un conjoint. Vous discutez avant, vous allez vous retrouver dans le hall ou sur le trottoir, vous allez avoir envie de boire un verre. Et on sait très bien que la majeure partie de la contamination se fait lors d'interactions sociales." Chacun se fera son avis.