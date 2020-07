Chad Michael Murray (Les Frères Scott) : Sexy à la plage avec femme et enfants

Dans Les Frères Scott, Chad Michael Murray était adulé par des millions d'admiratrices. Il continue sans doute à leur faire de l'effet, hors du petit écran. À la plage avec son épouse et leurs deux enfants, l'acteur fait tomber la chemise et exhibe son torse musclé...

L'été a commencé et les plages retrouvent leur fréquentation de saison, malgré la menace présente du coronavirus. Chad Michael Murray, sa femme, l'actrice Sarah Roemer (à qui il a donné la réplique dans la série Chosen), et leurs deux enfants ont bravé la pandémie pour profiter d'un après-midi ensoleillé à Malibu. La petite famille y a été aperçue ce jeudi 9 juillet.

Chad et Sarah ont joué avec leurs bambins, un garçon et une fille de 5 et 3 ans. Ils ont également immortalisé ce moment convivial par un selfie, dont l'acteur a profité pour se montrer tactile avec sa chérie.