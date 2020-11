Chantal Goya sans toit à 78 ans : avec Jean-Jacques, ils ont trouvé refuge chez leur fille

En plus d'être privée de concerts à cause de la crise sanitaire, Chantal Goya se retrouve également privée de toit. Comme la chanteuse de 78 ans a pu le raconter au magazine France Dimanche du 13 novembre 2020, avec son mari Jean-Jacques Debout, ils ont été contraints de quitter leur grand appartement du quartier de Pigalle. Bon gré mal gré, les parents de Jean-Paul et Clarisse (54 et 52 ans) ont trouvé refuge chez leur fille, en banlieue parisienne.

Depuis près de 13 ans, l'interprète de Bécassine et son mari vivaient heureux dans le 9e arrondissement de la capitale, jusqu'à ce que leur bailleur leur demande de payer "un surloyer s'élevant à plusieurs milliers d'euros". Comme d'autres habitants de leur immeuble, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout n'ont pas eu d'autre choix que de mettre terme à leur bail et commencer à faire leurs cartons. "On a déménagé dans l'été avec l'aide de copains, la star a-t-elle expliqué au magazine. Tout le monde s'y est mis..." Trouver à se reloger dans Paris, même en cherchant un appartement plus petit, s'avère être une véritable mission... "On devait avoir un autre appartement, dans le 6e arrondissement, mais ça ne s'est finalement pas fait", Chantal Goya a-t-elle ajouté.

Finalement, le couple, marié depuis 54 ans, s'est provisoirement installé chez sa fille Clarisse, à Versailles. Il y est si bien, à profiter de balades dans le parc du château, loin de l'agitation parisienne, qu'il envisage désormais de quitter la capitale pour y rester... Mais pour la recherche de leur futur logement, il va falloir patienter quelques semaines, crise sanitaire oblige.

Des parents aux petits soins

Profitant de ces retrouvailles familiales inattendues, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout peuvent ainsi soutenir de près leur fille Clarisse, en lutte depuis plusieurs mois avec une forme de dépression liée au confinement. La photographe souffre d'un dysfonctionnement de la glande thyroïde qui pourrait expliquer sa fragile santé mentale... Un mal pour lequel elle est non seulement entourée de ses parents, mais également d'un "éminent professeur" qui lui a prescrit un traitement, à en croire France Dimanche.

De son côté, Chantal Goya confie prendre soin d'elle. "Il y a tellement de gens qu'on aimait qui sont malades ou partis", a-t-elle commenté non sans peine. En attendant de savoir si elle va bel et bien pouvoir remonter sur la scène du Palais des congrès les 19 et 20 décembre prochain, pour les 40 ans de son spectacle Le Soulier qui vole, la star attend déjà de fêter Noël en famille, avec sa fille et ses petits-enfants.