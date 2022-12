Charlene de Monaco à l'honneur : anniversaire grandiose en présence du prince Albert et de Stéphanie de Monaco

Pour rappel, la Fondation Princesse Charlène de Monaco soutient et finance, depuis sa création, des projets pédagogiques à l'international à travers des programmes d'Apprentissage de la natation, de Sécurité aquatique et d'éducation à travers les valeurs du sport. Plus d'un million de personnes ont déjà bénéficié de ces programmes dans 43 pays.

"Plus de 510 projets ont été soutenus et créés par la Fondation. Le sport a le pouvoir de changer des vies – affectant positivement un individu, une famille, une communauté. Le sport enseigne la compassion, inspire et donne de l'espoir, et peut unir les gens et les pays", explique notamment la fondation. Une belle initiative donc, de la part de la princesse.