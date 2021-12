Charlene de Monaco : Ce que l'on sait de son drôle de chien, ramené d'Afrique du Sud

Pour sûr, ce format et ce débordement d'énergie changent radicalement des précédents compagnons poilus de la princesse, qui préférait jusqu'alors des canidés plus petits : ses chiens Monte et Carlo (vous avez saisi ?) étaient de la race yorkshire, tandis que Thula et Wena étaient des chihuahuas. L'ancienne nageuse de 43 ans aurait décidé de prendre un autre chien peu avant son retour au Rocher, après avoir appris la mort prématurée d'un de ses chihuahuas chéris.