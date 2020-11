Charlene de Monaco solennelle : look d'automne moderne au côté d'Albert

La Fête nationale monégasque n'est que le 19 novembre 2020, mais déjà, les festivités ont commencé en principauté. Lundi, le prince Albert était en effet de sortie pour honorer les nombreuses personnes mobilisées sur le Rocher face à la crise du coronavirus. Une cérémonie de remise de décorations pour laquelle le souverain était accompagné de son épouse, la princesse Charlene.

Lundi matin, c'est d'abord seul qu'Albert II a inauguré les nouvelles installations d'un laboratoire confiné et sécurisé au Centre Scientifique de Monaco. Puis, comme le palais princier l'a expliqué sur son compte Facebook, le souverain de 62 ans a remercié la directrice du Centre Hospitalier Princesse Grace, Benoîte de Sevelinges, en lui remettant l'Ordre des Grimaldi "Promotion Covid19", pour l'ensemble du personnel de l'hôpital. Plus tard, ce même lundi, les parents de Jacques et Gabriella (5 ans) se sont retrouvés dans la cour d'honneur du palais princier pour remettre d'autres décorations et médailles à plus de 80 personnes mobilisées contre le coronavirus.

Charlene de Monaco a alors troqué son premier look automnal de la matinée, un pantalon noir et un manteau camel, pour s'habiller d'une robe manteau sans manches noire, accompagnée d'un sous-pull rouge. La princesse Caroline et son fils Andrea Casiraghi étaient également présents, de même que la princesse Stéphanie et sa fille Camille Gottlieb.