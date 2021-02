Charlène (Mamans & Célèbres) passe le cap de la chirurgie esthétique, adieu son gros complexe

Cécilia Siharaj n'est pas la seule candidate de Mamans & Célèbres a avoir pris la décision d'avoir recours à une augmentation mammaire. Le 14 février 2021, Charlène a révélé qu'elle allait également sauter le pas car elle était trop mal dans sa peau.

La jeune femme de 26 ans, révélée en 2017 dans Secret Story 11, a fêté la Saint-Valentin un peu en avance avec son conjoint Benoît (30 ans). Une initiative qui avait quelque peu surpris leurs abonnés. Le 14 février, ils ont compris pour quelle raison le couple n'a pu le fêter comme tout le monde dimanche. La maman du beau brun est venue chez eux afin de garder leur fils Thyam (bientôt 9 mois). La raison ? L'ex-habitante de la Maison des Secrets devait partir tôt pour l'hôpital le lendemain. S'il ne pouvait rester à ses côtés, Benoît à souhaité l'accompagner.

"Demain on se réveille tôt puisque c'est un jour important pour moi. Ca fait des années que j'attendais ce moment. (...) Je me rends à l'hôpital puisque je passe le cap, je vais me refaire la poitrine. Je pense que ça va en étonner plus d'un. On ne voit pas tout mais c'est un énorme complexe. Je n'ai plus de poitrine, encore moins après l'allaitement. C'est très dur. Je le fais pour moi", a tout d'abord confié Charlène. Elle le sait après son opération, elle se sentira beaucoup mieux physiquement, mais aussi mentalement car elle ne pouvait plus se regarder dans un miroir. "Les personnes qui ont un complexe comprendront pourquoi je passe le cap. J'ai pris mon premier rendez-vous début décembre et tout est allé très vite. Je suis un peu stressée du rendu. Je veux quelque chose de naturel, n'allez pas vous imaginez des trucs", a-t-elle poursuivi.

Le 15 février, Charlène s'est donc rendue à l'hôpital et s'est fait opérer dans l'après-midi. Dans la soirée, elle a donné de ses nouvelles : "Tout va bien, je n'ai aucune douleur. J'ai juste une sensation comme si on m'écrasait. Mais c'est très supportable. (...) Je suis très contente et très fière d'avoir sauté le pas. Ce n'est pas que physique, c'est aussi dans la tête. Le résultat est très naturel." Le lendemain, la belle blonde a expliqué qu'elle devait sortir dans la journée. Et fort heureusement, elle avait uniquement mal quand elle se déplaçait. Malgré tout, la jeune maman ne pourra porter son fils durant deux ou trois semaines.