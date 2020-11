Charlène et Benoît (Secret Story) unis dans quelques jours : annonce surprise du couple

L'année 2020 n'aura pas été complètement gâchée par la pandémie de coronavirus du côté de Benoît et Charlène. Au contraire, le couple qui a participé à Secret Story en 2017 a même reçu le plus beau des cadeaux, à savoir leur fils Thyam, né le 19 mai dernier. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent puisqu'ils ont décidé de sauter un nouveau pas dans leur vie de famille : celui de s'unir.

En effet, comme ils l'ont annoncé sur leurs comptes Instagram respectifs dimanche 8 novembre, Charlène et Benoît s'apprêtent à se pacser. Une étape importante à leurs yeux qui pourrait bien mener à un futur mariage. "'C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup' Bientôt pacsés ! 7 ans l'année prochaine, un merveilleux petit garçon et dans quelques jours le PACS ! Première union qui laissera place au mariage par la suite, pas vrai @benoitdouady ? Merci pour vos gentils messages, ça fait quelques années déjà que vous suivez notre parcours, notre évolution et ça fait tellement plaisir", a écrit la jeune maman de 26 ans qui a déjà retrouvé sa silhouette de rêve.

Le ton est le même du côté de son chéri Benoît qui écrit : "First union. Après plus de 6 ans de vie ensemble et une merveille de fils, nous avons décidé de nous pacser. La première union avant peut être une future demande, j'en connais une qui l'attend forcément depuis un moment". La nouvelle a rapidement rencontré beaucoup de succès et leurs publications ont été "liké" par plus de 30 000 internautes. Ils sont nombreux à avoir félicité le couple et à leur souhaiter de se passer la bague au doigt, dont leurs amis de la Maison des Secrets Kamila et Noré qui vont eux aussi prochainement accueillir leur premier enfant.