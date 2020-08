Kamila enceinte de Noré : son fils déjà menacé de mort, elle réplique

Une baby shower extravagante, des vacances hors de prix, des tenues luxueuses... Quoi qu'elle fasse, Kamila semble agacer les internautes. D'ordinaire plutôt discrète sur les réseaux sociaux, l'ancienne candidate de Secret Story a cette-fois décidé de prendre la parole pour recadrer ses haters. Il faut dire que ces derniers sont allés trop loin en s'en prenant à son futur bébé. Accusée de toujours en faire trop, Kamila a fini par recevoir des menaces de mort à l'encontre du petit garçon qu'elle porte.

Histoire de leur en boucher un coin, l'épouse de Noré a répondu de la meilleure des manières. Sur Instagram, jeudi 20 août 2020, Kamila a posté deux photos où elle apparaît d'abord toujours plus stylée, son baby-bump bien mis en valeur, et le sourire aux lèvres. Sur le second cliché, elle adresse un doigt d'honneur à ceux qui lui veulent du mal, histoire d'être clair. "Je vois qu'actuellement les haters ont une fois de plus décidés de me casser les bonbons... Les pauvres ils ont pas compris je pense malgré toutes ces fois où j'ai du me répéter mais ça doit être à cause de leur pois chiche dans le cerveau je pense. Donc récapitulatif : Oui je vous bloque quand vous m'insultez, logique, oui je suis heureuse d'être enceinte et personne ne gâchera ce bonheur. Et oui je suis fière de mon couple et de mon mari. Quant à vos menaces de mort sur mon petit ange, le tout puissant s'en occupera, nous grâce à lui on est heureux, très heureux et c'est le principal. Je ne me justifie pas, il s'agit juste d'un rappel pour les twi'ToZ (haters sur Twitter)."

Clairement, Kamila vit sa meilleure vie et ne compte laisser personne l'intimider !