Charles III proche de sa belle-soeur : geste qui en dit long avec Sophie d'Edimbourg, en pleine cérémonie officielle

Le clan est plus soudé que jamais ! Ce lundi, alors que le Royaume-Uni célébrait le Commonwealth Day, le roi Charles III avait décidé d'organiser une messe spéciale à la prestigieuse Abbaye de Westminster pour y convier des membres de chaque pays concerné. Un bel hommage, qui a vu le souverain arriver au son des chants maoris notamment, et devant des invités spéciaux comme Geri Halliwell.

Une partie de la famille royale avait également fait le déplacement : le prince William et sa femme Kate Middleton, superbe dans un tailleur fleuri, la princesse Anne et son mari Timothy Laurence, mais également le prince Edward et sa femme, Sophie, tout juste nommés duc et duchesse d'Edimbourg par Charles III, un titre que détenait le prince Philip (le père de Charles et Edward) auparavant.

Et apparemment, qui les met de bonne humeur : le couple, plus souriant que jamais, a échangé des blagues avec les autres membres de la famille. Sophie, tirée à quatre épingles dans son manteau blanc Proenza Schouler, a même partagé un beau moment de complicité avec son beau-frère, capté par les caméras. Alors que le roi semble la complimenter sur son look, la quinquagénaire en profite pour plaisanter avec lui ne lui donnant un petit coup d'épaule, un joli moment dont tous les deux sont ressortis avec le sourire.