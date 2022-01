Charles (Les Ch'tis) agressé à son domicile pour une "histoire de drogue" : blessé et traumatisé, il se confie

Dans la nuit du 5 janvier 2022 ou ce mardi 5 janvier, Charles Vassal a reçu une visite à laquelle il ne s'attendait pas. Ce matin, l'ancien candidat des Ch'tis (W9) a raconté sa mésaventure à sa communauté, sur Instagram.

Ce sont des publications inquiétantes qu'a postées le père de famille en story Instagram. Il a dévoilé une photo sur laquelle on peut apercevoir de légères blessures, ainsi qu'une belle bosse au niveau de l'arcade. "Les amis j'ai peur. Des gens ont débarqué chez moi en pensant trouver Sarah. Elle doit de l'argent apparemment", peut-on lire en légende. Son ex-compagne serait impliquée dans une "histoire de drogue". Craignant pour sa sécurité et celle de la petite Eléanore, il a pris la décision de se rendre au commissariat. En attendant, il a barricadé sa porte d'entrée afin que les hommes en question ne fassent pas irruption dans son nid douillet. "Heureusement j'ai réussi à les repousser à l'entrée. Je suis traumatisé", a-t-il conclu.

Cela n'arrangera en rien sa relation avec Sarah. Pour rappel, la jeune femme est escort girl. Mais quand il a commencé à la fréquenter, Charles n'en savait rien. "Quand j'ai connu Sarah, je ne connaissais pas ses addictions. Elle prenait de la drogue, de l'alcool. Elle était femme de joie, à savoir escort girl. Et quand je m'en rends compte, je suis déjà attaché", avait-il confié à Jeremstar pour son format Baby Story. Une fois la nouvelle arrivée à ses oreilles, il a demandé à la jeune femme de faire un choix. Et c'est lui qu'elle a choisi, du moins c'est ce qu'il pensait. En décembre 2016, les anciens tourtereaux ont annoncé leur joie de devenir bientôt parents. Mais l'ex-candidat de télé-réalité a vite découvert que Sarah n'avait pas arrêté l'escorting et qu'elle avait conçu la Eléanore avec un client.

"Aujourd'hui je joue le rôle de papa et maman. Parce que maman n'est pas là. Elle a repris sa vie d'avant. Elle est retombée dans la drogue, les soirées... Elle a commencé à délaisser Eléanore. Elle la voyait de moins en moins, elle l'emmenait chez des gens qui buvaient de l'alcool. Ma fille l'a croisée plusieurs fois complètement défoncée", avait-il poursuivi. Bien qu'il ne soit pas le père biologique de la fillette, Charles la considère comme son enfant et a souhaité la reconnaître pour qu'elle grandisse dans un environnement sain.