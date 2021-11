Charles (Les Ch'tis) - Révélations sur sa fille dont il n'est pas le père : "Cet enfant a été conçu avec un client"

En 2017, la vie de Charles, candidat emblématique des Ch'tis de W9, a basculé. Sarah, sa compagne de l'époque dont il est désormais séparé, a donné naissance à leur premier enfant... dont il n'est en réalité pas le père ! Ce n'est que plusieurs mois après l'arrivée de la petite Eléanore qu'il a appris la terrible nouvelle. En interview vidéo avec Jeremstar dans Baby Story, il se livre sur ce moment difficile.

"Quand elle est née, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Elle m'a de suite donné beaucoup d'amour et j'ai de suite été très protecteur envers elle. J'ai de suite pris mon rôle à coeur, je voulais vraiment être le papa parfait, confie-t-il. Je suis passé d'enfant à adulte. L'enfant devient la priorité de ta vie. Aujourd'hui je ne regrette rien parce qu'elle me donne beaucoup d'amour. Je l'aime et je l'aimerai toute ma vie. Elle a changé ma vie, mon quotidien, l'homme que je suis."

Les trois premiers mois, Charles était sur un nuage. Et puis, la mélanine de sa fille l'a rattrapé. "Au début elle était blanche quand elle est née. Elle est restée blanche trois mois et la pigmentation a commencé à arriver. C'est un moment très très dur parce que tu commences à te poser des questions. Et tu te dis que ce n'est pas possible, que c'est un cauchemar, se souvient-il. Je suis blanc, mon ex-conjointe aussi... Tu penses à un problème, une maladie, tu ne veux pas voir la réalité en face." Surtout que son ex-compagne nie formellement une éventuelle tromperie et lui assure qu'il est le père. "On est sur du mensonge. Je ne dormais presque plus la nuit. En France on n'a pas le droit de faire de test ADN, sauf dans des enquêtes criminelles ou ce genre de chose. Il faut un cadre juridique. Je l'ai fait en Angleterre ce test ADN, le résultat est clair : 0%", déclare alors Charles.

Finalement, mise devant les faits, Sarah, "escort girl" de métier, a dit la vérité : "Cet enfant a été conçu avec un client. Elle a avoué..." Un moment très difficile pour le jeune papa qui a eu "des pensées sombres". "J'ai pensé à me suicider. Je buvais de l'alcool au réveil, parce que j'avais besoin d'oublier. Je voulais arrêter de penser, ça me rendait fou, raconte-t-il. Et finalement, je suis un homme, j'assume." Aujourd'hui, il vit avec Eléanore, qui le comble de bonheur. "Je ne l'ai pas adoptée, je l'ai reconnue comme ma fille malgré le fait que je savais que ce n'était pas la mienne", confie-t-il. Et le duo père-fille vit une relation fusionnelle comme jamais !