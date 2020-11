Charles (Les Ch'tis) : Nouvelle rupture, quotidien avec sa fille (dont il n'est pas le père)... Il se confie

Charles Vassal n'avait pas que de bonnes nouvelles à annoncer lors de son passage sur le chaîne YouTube de Sam Zirah. Le candidat de télé-réalité révélé dans l'émission Les Ch'tis a révélé être célibataire depuis plusieurs mois maintenant. "Moi tout m'est tombé dessus d'un coup, c'est-à-dire qu'on m'a empêché d'exercer mon métier de DJ depuis le mois de mars et je me suis séparé quasiment en même temps. J'ai puisé toute mon énergie et toute ma force dans la musique, heureusement que j'ai la musique pour me faire sortir de tout ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça va", a-t-il confié.

Charles parvient toutefois à s'épanouir grâce à sa fille de 3 ans. Et avec son ex, ils font tout pour ne pas bouleverser son quotidien. "Dans tous les cas, quand on est parent et qu'on est responsable, on essaye au maximum d'avoir l'équilibre entre papa et maman. Je voulais vraiment que ma fille ait sa mère et son père aussi longtemps que possible malheureusement la vie a fait que... Aujourd'hui ça va on s'entend bien, on a une garde alternée, et tout va bien. Et dans tous les cas, je serai toujours présent pour elle", a-t-il assuré.

Charles attaché à un bébé qui n'est pas le sien

Reste que cette rupture n'a pas dû être une mince affaire, d'autant plus que Charles en aura fait des sacrifices pour que sa relation avec sa compagne fonctionne. Même lorsqu'il avait appris ne pas être le père biologique de sa fille. En effet, en 2018, il avait réalisé après la naissance le 1er juin 2017 de sa fillette, un test de paternité. Mais complètement gaga du bébé, Charles estime être son père. "J'ai un attachement profond envers elle puisque je l'ai vue grandir. Je lui ai acheté ses premières couches, j'étais la première personne à l'avoir serrée dans mes bras", avait-il confié.

En outre, si sa vie personnelle n'est pas au beau fixe et qu'il ne peut plus exercer comme il le voudrait ses activités de DJ, Charles Vassal voit sa côte monter ces derniers temps grâce à la sortie de son tube en collaboration avec Lola Marois. Lui et la comédienne ont travaillé ensemble sur le morceau au style latino, Suavemente.