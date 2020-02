Charlotte Casiraghi : Bandana sur la tête au défilé Saint Laurent

Après New York, Londres et Milan, la planète Mode braque ses yeux sur Paris ! La Ville lumière accueille une nouvelle Fashion Week, consacrée aux collections prêt-à-porter. Charlotte Casiraghi et Charlotte Gainsbourg ont découvert celle de Saint Laurent et se sont distinguées au défilé de la maison française grâce à des looks uniques.

Saint Laurent et son directeur artistique, le créateur belge Anthony Vaccarello, ont dévoilé leur collection prêt-à-porter hiver 2020 mardi soir (25 février 2020). L'événement a eu lieu au pied de la tour Eiffel, dans le 15e arrondissement. Plusieurs célébrités s'y sont rendues, dont Charlotte Casiraghi. Un blazer bleu marine sur les épaules, bandana sur la tête, la ravissante Monégasque a provoqué un élan de ferveur chez les photographes.

Ces derniers se sont également enthousiasmés à l'arrivée de Charlotte Gainsbourg. Canon en costume rouge, l'actrice et chanteuse a failli éclipser les mannequins participants au défilé Saint Laurent. Charlotte Gainsbourg les a suivis avec attention, assise à côté de l'acteur Rami Malek.