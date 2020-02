Inès de la Fressange, Sigourney Weaver... Mamans fières à la Fashion Week

Cette saison encore, de nombreuses stars auront assisté au défilé Dior. Plusieurs d'entre elles étaient accompagnées de leurs filles. Inès de la Fressange et Nine, Sigourney Weaver et Charlotte, ainsi qu'Andie Macdowell et Rainey ont fait sensation.

Le top model français n'était pas l'unique spectatrice star du défilé Dior, venue avec son enfant. L'actrice Sigourney Weaver s'est rendue aux Tuileries avec son mari Jim Simpson et leur fille Charlotte, pour une nouvelle sortie culture en famille après la cérémonie d'ouverture de la Berlinale. Andie Macdowell a assisté au show à côté de sa fille Rainey Qualley. La princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles chaperonnait ses deux filles, Maria-Carolina et Maria-Chiara. Enfin, Lucie de la Falaise a initié sa fille Ida Violet Richards (née de son mariage au fils de Keith Richards, Marlon Richards) aux joies de la Fashion Week. D'autres invités du défilé Dior sont venus seuls et y ont retrouvé des amis. Ce fut le cas de Cara Delevingne, craquante en petite robe noire partiellement transparente et ravie de croiser le top model Karlie Kloss. L'actrice Demi Moore, qui a laissé sa fille Rumer Willis à Los Angeles, celle d'Uma Thurman et Ethan Hawke, Maya Hawke, Rachel Brosnahan et Alexa Chung complétaient la liste de convives de l'événement. La Fashion Week de Paris a commencé lundi 24 février et s'achèvera le mardi 3 mars 2020.

