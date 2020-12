Charlotte Gainsbourg : Son dernier tournage marqué par la mort d'un proche

Il y a des tournages plus faciles que d'autres. Le 13 janvier prochain, Charlotte Gainsbourg sera la tête d'affiche de Suzanna Andler, une adaptation de la pièce de 1968 de Marguerite Duras signée Benoît Jacquot. Et cette douce évasion dans les années 1960 a été assez rude pour la comédienne. Elle, qui donnait la réplique à Niels Schneider, son jeune amant fictif, n'avait qu'un nom à l'esprit alors qu'elle récitait ses lignes : celui du répétiteur du long-métrage, décédé pendant le tournage, alors qu'il suivait l'actrice depuis l'année 2007 et son joli rôle dans I'm Not There.

Charlotte Gainsbourg s'est trouvée bien démunie face à cette perte très soudaine. Dans une interview accordée au magazine Vanity Fair, elle avoue avoir eu peur de "ne pas y arriver". "Pendant le film, j'avais sa voix dans ma tête, explique la fille de Jane Birkin. Je me demandais sans cesse ce qu'il aurait dit de telle ou telle scène, ce qu'il aurait répondu à telle ou telle de mes questions." Pour être sûre d'assurer devant les caméras, malgré la douleur, elle se serait préparée très à l'avance, deux mois exactement, de manière minutieuse. Elle était simplement "terrifiée à l'idée de ne pas connaître [son] texte."

Au début de l'année prochaine, les spectateurs retrouveront une Charlotte Gainsbourg aux fêlures sans doute plus brutes qu'à son habitude. Il faut dire que sa gestion du deuil ne s'est jamais faite dans la demi-mesure. La mort de sa soeur, la photographe Kate Barry en 2013, l'avait carrément poussée à quitter le pays pour découvrir les paysages américains. Et si elle a fini par rejoindre la France, l'actrice estime qu'elle n'a jamais vraiment accepté la perte de son père, Serge Gainsbourg. "Je n'ai pas fait mon deuil, avoue-t-elle sur papier glacé. Pour ma soeur, les choses se sont passées autrement, parce que j'en ai parlé, puis j'ai choisi de partir..."

