Charlotte Gainsbourg surprenante : elle dévoile une nouvelle collection avec... Zara !

Le style épuré, quasi monochrome et quelque peu masculin de Charlotte Gainsbourg vous parle ? Généreuse avec ses fans, la chanteuse et comédienne s'est associée au géant Zara le temps d'une collection capsule parfaite pour la rentrée. Qui dit rentrée dit réassorts des basiques : c'est exactement ce que propose la star de 50 ans avec un vestiaire calqué sur ses propres looks à la ville comme sur scène.

En choeur, l'interprète et la marque ont annoncé cette nouvelle collaboration mercredi 6 octobre sur les réseaux sociaux. Pour l'occasion, Charlotte Gainsbourg a joué les mannequins stars avec une nouvelle campagne en noir et blanc réalisée par le photographe Collier Schorr et filmée par Fabien Baron (voir diaporama ). Tous les basiques de l'automne sont réunis à prix doux : des jeans droits et pantalons en velours côtelé, des tee-shirts et débardeurs unis à col rond, des vestes en jean, des sous-vêtements noirs sans coutures on ne peut plus simples...

Quelques pièces fortes viennent compléter ce trousseau : un épais trench-coat en velours vert (environ 100 euros), un pull en cachemire marron (159 euros) et un blazer long (129 euros). Côté accessoires, place au confort et au pratique avec un sac à dos en cuir noir, une paire de bottines plates et une fine ceinture en cuir. Déjà visibles sur le site Zara, mais pas encore disponibles à la vente, ces pièces "valeur sûre" risquent de s'écouler en peu de temps...