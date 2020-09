Charlotte (Koh-Lanta) privée d'une prime par la production : elle balance

Koh-Lanta, ce n'est pas qu'une histoire de survie, c'est également une histoire d'argent. En effet, vous ne le saviez peut-être pas, mais les candidats sous tous rémunérés pour leur participation. Lundi 28 septembre 2020 dans l'émission Le Talk sur Non Stop People, Charlotte et Jessica, de la saison L'Île des héros, étaient invitées à évoquer ce sujet.

"C'est comme un contrat de travail, mais c'est dérisoire, on n'est pas sur des grandes sommes, estime Charlotte. C'est scindé en plusieurs choses, il y a le tarif à la journée, une prime de voyage, une prime de confidentialité..." Le tout ferait "un peu plus d'un smic par mois" étalé sur un an. Mais la jeune aventurière n'aura pas touché autant que ses camarades comme elle finit par le révéler : "Ma prime de confidentialité, je ne l'ai pas eue." Une confidence passée inaperçue lors de l'émission, c'est pourquoi nos confrères de TV Mag ont voulu en savoir plus. Contactée, Charlotte a donc confirmé que la production de Koh-Lanta, Adventure Line Productions, l'avait privée de cette fameuse prime pour avoir "expliqué sur les réseaux sociaux ce qui n'avait pas été montré dans le quatrième épisode [la] concernant".

Ils ne voulaient pas que l'image de Claude soit touchée

En effet, la jolie blonde serait allée trop loin dans le débrief de cet épisode quelques heures seulement après sa diffusion, allant jusqu'à tacler son coéquipier Claude, alors star de l'aventure. Elle avait balancé sur leurs "deux altercations", qui n'avaient pas été conservées dans le montage. "Je ne comprenais pas son comportement envers notre équipe. Lors de ces altercations, j'avais dit à Claude que c'était terminé, on ne lui laissait plus le 'lead' sur les épreuves comme sur les deux dernières, car, conséquences, deux défaites. Nous avions dit à Pholien de reprendre le 'lead' sur les radeaux et nous avions gagné. J'avais dit à Claude que nous gagnions avant l'arrivée de Teheiura et qu'il ne fallait pas avoir cet état d'esprit négatif", avait-elle déclaré sur son compte Instagram. Elle avait également assuré que Claude avait "abandonné" pendant l'épreuve de confort perdue par son équipe.

Résultat : "cela n'a évidemment pas plu aux producteurs, car ils ne voulaient pas que l'image de Claude soit touchée", a-t-elle jugé auprès de TV Mag. Pas particulièrement vexée par rapport à sa punition, Charlotte est surtout ravie de ne pas avoir pénalisé le reste des aventuriers. "Je préfère que la prime de confidentialité ne soit retirée qu'à moi seule, car c'est mon problème avec la production et cela ne regarde pas les autres candidats. Cette histoire de retirer la prime à tout le monde si quelqu'un faute, c'est uniquement pour nous mettre la pression." Également contactée, la production ALP a confirmé que "Charlotte [avait] perdu sa prime de confidentialité, car elle n'[avait] pas respecté les termes de son contrat".

D'après nos confrères, la prime de confidentialité serait de l'ordre de 700 euros brut pour une saison régulière et de 2 500 euros brut pour une édition all stars.